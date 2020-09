Videosorveglianza, Orlando: «Poggio Sannita il paese più protetto del Molise»

«Sono in corso i lavori per istallare 14 postazioni per 28 telecamere di ultima generazione. Massima sicurezza per i cittadini di Poggio Sannita e la compagine che si ripresenta alle elezioni del 20/21 settembre ha già

previsto nel suo programma, l’estensione di tali apparecchiature, già predisposte, anche ai punti di acceso alle strade interpoderali Sente I e II , Valle del Porco, Quarto II, Castel di Croce Macchia Bovina, Castel di Croce Scuola, Quarto I , Coste del Forno, Provinciale “Sprondasino”, Rimanci, svincolo Fondovalle Verrino- Poggio Sannita».

Ne dà notizia il sindaco uscente e nuovamente candidato Giuseppe Orlando, che poi aggiunge: «Un grande sforzo economico che renderà il paese uno dei più protetti del Molise. I cittadini segnaleranno al 112

qualsiasi situazione anomala e consentiranno alle forze dell’ordine di collegarsi da remoto e rendersi conto di quello che sta accadendo in tempo reale ed intervenire tempestivamente».

Inoltre sono iniziati i lavori di istallazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola nuova «anche ricavandone un utile» spiega Orlando.

«A breve – aggiunge il sindaco – cominceranno i lavori per la sistemazione delle strade interne del paese, con l’intento di risolvere anche le annose problematiche relative alle infiltrazioni idriche, l’estensione della rete fognante dalla “Fascianella” al centro urbano e la realizzazione di un

nuovo impianto di illuminazione a basso consumo energetico. Grande è stato l’impegno di questa amministrazione e si attende solo l’espletamento

degli adempimenti burocratici per avviare i lavori relativi alle opere prevista dai CIS, dalle Aree Interne e dal GAL che aggiunte a quanto realizzato finora. Il tutto sarà rendicontato nel corso dell’incontro con la popolazione che si terrà sabato 12 settembre, alle ore 17,30, presso il Palazzo Ducale, con la relativa presentazione della compagine che si presenta per il mandato elettorale 2020-2025. La stessa rendicontazione verrà illustrata ai poggesi, che vivono a Roma, domenica 13 settembre, alle ore 15,30 presso la sala “ Stagnoli” del CCS Roma, V.le dei Salesiani 9».