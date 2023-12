Vigili del fuoco: a Michelino Scampamorte il diploma di lodevole servizio; croci di anzianità a Orlando e Marcovecchio

Come da tradizione si è festeggiata, nella giornata di ieri, Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco. Alle ore 10, presso l’aula didattica del comando provinciale di Isernia, è stata celebrata una messa solenne da Mons. Camillo Cibotti, Vescovo di Isernia – Venafro, alla presenza delle autorità civili e militari.

Al termine della Santa Messa, il Comandante, nel porgere i saluti agli interessati ha tenuto una breve allocuzione. E sono stati consegnati gli elogi al pervenuti dal Dipartimento, gli attestati di riconoscimenti al personale in servizio e in quiescenza. Alle ore 11.15 circa, nel cortile interno del Comando, un breve un breve saggio dimostrativo con alcune manovre da parte del personale, a cui hanno partecipato tutti gli ospiti e alcune scolaresche. Tra i premiati, con il diploma di lodevole servizio, anche Michelino Scampamorte, capo reparto in quiescenza del distaccamento di Agnone. La croce di anzianità, per i 15 anni di lodevole servizio, è stata consegnata al vigile coordinatore Costantino Orlando e al pari grado Egidio Marcovecchio.

Analoghe celebrazioni si sono tenute anche presso il distaccamento di Agnone.