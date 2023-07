Visitors, grande musica, animali e uomini: prosegue l’estate culturale al MAXXI

Giovedì 6 luglio alle 21, la Corte di Palazzo si trasforma in una suggestiva sala cinematografica e ospita la proiezione di Visitors, il capolavoro di Godfrey Reggio presentato 10 anni fa e ormai considerato un classico. Con le struggenti musiche di Philip Glass, la visione del film propone un’intensa esperienza immersiva nei volti che scorrono davanti alla telecamera, tanto da portare lo spettatore a sentirsi osservato, in un delicato “gioco di specchi”. Quest’opera ipnotica, che indaga l’umano e la sua relazione con l’evoluzione e la tecnologia, presenta i visi dei protagonisti del teatro umano, ma anche i luoghi del vivere, il cielo e i pianeti. La proiezione sarà anticipata da un’introduzione di Ornella Calvarese dell’Università degli Studi dell’Aquila e di Federico Vittorini, direttore artistico L’Aquila Film Festival.

Venerdì 7 luglio alle 19, ancora la Corte di Palazzo Ardinghelli ospiterà il talk Di animali e uomini con la zoologa, divulgatrice, scrittrice Mia Canestrini e Fabrizio Rondolino, giornalista, scrittore e autore televisivo. Alessandro Giuli, Presidente della Fondazione MAXXI, introdurrà e modererà il confronto. A partire dai libri Nelle terre dei lupi e Compagni di viaggio, i due si confronteranno sulle possibilità di crescita e di insegnamento che la natura e il mondo animale possono offrire all’uomo. L’affascinante viaggio della zoologa alla ricerca delle tracce di un mammifero straordinario, temuto e misterioso, e il racconto delle storie di cani e altri animali da compagnia raccontate dal giornalista offrono due prospettive diverse sul mondo animale, così affascinante e per alcuni versi misterioso, al quale guardare con interesse e curiosità.

Sabato 8 luglio alle 19.30, ultimo appuntamento della settimana dedicato alla musica con il concerto della mini rassegna ideata dal Conservatorio Statale di Musica “A. Casella” dell’Aquila, con la direzione artistica del M° Giuseppe Berardini. Eccezione – la struttura realizzata in autocostruzione in Piazza Santa Maria Paganica grazie alla collaborazione fra l’Università degli Studi dell’Aquila e il MAXXI con il sostegno del Comune dell’Aquila – ospiterà il concerto del 99 Sax Quartet formato da Pietro Cocciolone (Sax soprano), Samuele Cocciolone (Sax contralto), Eleonora Di Marco (Sax tenore) e Loreto Organtini (Sax baritono). I quattro proporranno un viaggio tra epoche e generi diversi: da classici sudamericani, come Tico Tico di Abreu Zequinha e Libertango di Astor Piazzolla, fino al repertorio classico passando per capolavori del cinema come La vita è bella di Nicola Piovani e Nuovo Cinema Paradiso dell’indimenticabile Ennio Morricone

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Orari estivi Il Museo è aperto dal mercoledì alla domenica, dalle 11 alle 19. La sala Studio, invece, apre alle 9 e chiude alle 18 sempre dal mercoledì alla domenica.