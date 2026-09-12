Volo militare da Sigonella trasferisce la campana Marinelli dedicata alle vittime del Fire Department of the City of New York

Un gesto dal profondo valore simbolico suggella lo storico legame tra il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e i colleghi statunitensi del Fire Department of the City of New York. In occasione del venticinquesimo anniversario della tragedia dell’11 settembre 2001, i vigili del fuoco italiani hanno curato la movimentazione di una campana commemorativa destinata al New York City Fire Museum.

L’opera, realizzata lo scorso 31 luglio presso una storica fonderia Marinelli di Agnone, rappresenta un tributo solenne di vicinanza e solidarietà in memoria dei 343 vigili del fuoco del Fire Department of the City of New York che persero la vita nel compimento del dovere durante i soccorsi alle Torri Gemelle.

Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha seguito direttamente le fasi dell’iniziativa, occupandosi, con il supporto della Direzione Molise e dei Comandi di Isernia e Catania, della complessa catena logistica per il trasferimento della Campana da Agnone alla base di Sigonella, dove l’opera è stata imbarcata su un volo cargo militare per poi giungere a New York.