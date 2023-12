A Bagnoli del Trigno il presepe artistico più grande del Molise, visitabile fino al 7 gennaio

Resta visitabile fino al 7 gennaio 2024, l’ottava edizione del presepe artistico più grande del Molise. L’apertura tutti i giorni dalle ore 16 alle 19,30 presso il museo delle Tradizioni (in via Chiesa, 18) di Bagnoli del Trigno. Su un piano di 300 metri quadri possibile ammirare l’originale Natività ricca di dettagli e con molti riferimenti alla simbologia del presepe napoletano. Per prenotare una visita di gruppo contattare i seguenti recapiti telefonici: 331.5243780 – 339.7830389

