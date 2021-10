Abbatte una colonnina del gas e si schianta contro un albero, giovane in ospedale

Incidente stradale, nel corso della notte a Tollo in via S. Lucia. Un ragazzo 25enne di origini albanesi residente a Canosa Sannita all’ingresso di una curva, per cause da accertare, ha perso il controllo della Panda e ha abbattuto prima una colonnina del gas e poi si è schiantata contro un albero. Il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Pescara.

