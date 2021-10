Carcassa di automobile abbandonata, mille e seicento euro di sanzione nel Vastese

I militari della stazione Carabinieri Forestali di Vasto hanno notificato una sanzione amministrativa di € 1.666,67 ad un residente per aver abbandonato su un terreno un veicolo destinato alla demolizione. «Si ricorda come un mezzo non più destinato alla circolazione sia da considerarsi “rifiuto” a tutti gli effetti e, come tale, per un corretto smaltimento deve essere conferito ad un centro di raccolta autorizzato» spiegano dal comando Forestale di Chieti.



«Purtroppo, a fronte di un’accresciuta sensibilità collettiva verso l’ambiente e le sue criticità, si continua ad assistere a comportamenti di vera inciviltà ed incuria: abbandonare rifiuti, in particolare, carcasse di autovetture, in spazi pubblici o privati, oltre a rappresentare un’azione di degrado del paesaggio (spesso si associano a pneumatici, plastiche, vetri, ecc.), causa gravi e prolungate alterazioni ambientali perché, nel tempo, con l’esposizione agli agenti atmosferici, i mezzi possono riversare sul terreno liquidi corrosivi, olii esausti, grassi di parti del motore. Segnalare e perseguire anche questa tipologia di detrattore ambientale è importante per ripristinare legalità e rispetto delle norme, a vantaggio della collettività e del territorio».