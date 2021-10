Riapre il cinema di Agnone, la programmazione del week-end

Dopo un anno e mezzo di chiusura causa la pandemia, riapre i battenti il cinema Italo Argentino di Agnone. Il primo film in proiezione è ‘Space Jam: New Legends’. La storia racconta del grande campione di pallacanestro LeBron James che si unisce alla squadra dei Looney Tunes nel tentativo di sconfiggere la Goon Squad, composta da cloni computerizzati. Gli spettacoli sono in programma sabato 9 (ore 16 – 18) e domenica 10 ottobre (ore 16 – 18).

