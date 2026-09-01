Affitti a extracomunitari nella provincia di Chieti, la Polizia scopre diverse situazioni irregolari: comminate sanzioni ai proprietari

Personale della Divisione Polizia Anticrimine, al termine di un’attività d’indagine, ha segnalato alcuni illeciti all’Autorità Giudiziaria, relativi alla locazione di immobili a cittadini extracomunitari. Nello specifico l’attività d’indagine è scaturita a seguito di accertamenti che hanno fatto emergere…

Personale della Divisione Polizia Anticrimine, al termine di un’attività d’indagine, ha segnalato alcuni illeciti all’Autorità Giudiziaria, relativi alla locazione di immobili a cittadini extracomunitari. Nello specifico l’attività d’indagine è scaturita a seguito di accertamenti che hanno fatto emergere la mancata o tardiva comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza, da parte del locatario, della presenza di cittadini extracomunitari all’interno di immobili siti nell’ambito del territorio del Comune di Chieti.

Tale attività è incardinata in una più ampia e capillare operazione volta ad accertare la presenza di cittadini extracomunitari regolari sul territorio nazionale e l’occupazione legale degli alloggi sia di carattere popolare che di locazione privata. La Questura, in occasione di tale riscontro, sensibilizza specialmente i proprietari locatori di immobili insistenti nella provincia, invitandoli a denunciare la presenza di cittadini extracomunitari così come previsto dalla normativa vigente, ricordando gli stessi che la violazione della mancata o tardiva comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza (entro 48 ore dall’inizio dell’alloggio, ai sensi del D.Lgs 286/1998) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Giova precisare che, qualora il cittadino extracomunitario risultasse non regolare sul territorio nazionale, il locatore rischierebbe di incappare in conseguenze ben più gravi di carattere penale, scaturenti soprattutto dal Testo Unico sull’Immigrazione, tra cui il favoreggiamento all’immigrazione clandestina, punito, tra l’altro con la reclusione fino a 4 anni.