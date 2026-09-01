Rinasce anche la Pro Loco a Poggio Sannita, Tony Staffoli in pole position per la presidenza

«È con grande emozione ed orgoglio che annunciamo la tanto attesa ricostituzione della Pro Loco "Cosmo Maria de Horatiis" di Poggio Sannita». A darne notizia è la consigliere comunale di minoranza, già candidata sindaca, Livia Mancini, che insieme…

«È con grande emozione ed orgoglio che annunciamo la tanto attesa ricostituzione della Pro Loco “Cosmo Maria de Horatiis” di Poggio Sannita». A darne notizia è la consigliere comunale di minoranza, già candidata sindaca, Livia Mancini, che insieme a molti altri in paese ha lavorato alla ricostituzione dell’associazione.

«Dopo un lungo percorso di impegno e dedizione da parte di tutti noi promotori, – spiega l’architetto Mancini – si è costituito il nuovo Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri. Un traguardo importantissimo per la nostra comunità. A tutti i neo eletti va il mio più sincero augurio di buon lavoro. Avanti tutta, per il nostro amato paese».

Dopo l’assemblea dei soci, che si è tenuta qualche giorno fa, il nuovo direttivo della Pro Loco di Poggio Sannita è così costituito: Bartolomeo Vittoria, Battista Mattia, Bucci Candida, D’Onofrio Giuseppe, Fantilli Germano, Marchesani Ioletta, Palomba Nicole Piera, Palomba Domenico, Policella Manuel, Staffoli Tony. Collegio dei Revisori dei Conti: Bartolomeo Domenico, La Rocca Orazio Amelio, Palomba Maurizio. Collegio dei Probiviri: Amicone Giulia, Casciato Marika e Mauro Franco.

Nei prossimi giorni il direttivo si riunirà in assemblea e voterà le cariche elettive, in particolare quella determinante del presidente della Pro Loco. Le indiscrezioni della vigilia danno quasi per certa l’elezione di Tony Staffoli che ha già dato prova di spiccate doti organizzative nell’ambito del comitato feste di Poggio Sannita.