Rissa in piazza nel Chietino, identificati cinque giovani: denunciati tre cittadini italiani e due extracomunitari

La Squadra Mobile della Questura di Chieti ha individuato i cinque soggetti partecipanti alla rissa in piazza Vico. Nello specifico, i poliziotti erano intervenuti intorno alla mezzanotte dello scorso 23 agosto, tra corso Marrucino e piazza Vico, per…

La Squadra Mobile della Questura di Chieti ha individuato i cinque soggetti partecipanti alla rissa in piazza Vico. Nello specifico, i poliziotti erano intervenuti intorno alla mezzanotte dello scorso 23 agosto, tra corso Marrucino e piazza Vico, per una segnalazione di lite tra gruppi di ragazzi. All’arrivo delle Volanti della Questura, tutti i partecipanti si erano dileguati. Attraverso una minuziosa indagine ed una approfondita visione delle telecamere, sono stati denunciati in stato di libertà cinque giovani, tutti residenti in Provincia di Chieti, di cui tre cittadini italiani e due extracomunitari. L’attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Chieti.