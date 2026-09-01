Demolizione del palazzo municipale di Torrebruna, scatta la raccolta firme per salvare l’edificio

E' partita in questi giorni, a Torrebruna, una raccolta di firme contro la demolizione dell'edificio comunale già sede scolastica. Di seguito il testo della petizione. Per la salvaguardia dell’edificio storico sede del Municipio e per il suo recupero…

E’ partita in questi giorni, a Torrebruna, una raccolta di firme contro la demolizione dell’edificio comunale già sede scolastica. Di seguito il testo della petizione.

Per la salvaguardia dell’edificio storico sede del Municipio e per il suo recupero e adeguamento

Al Sindaco del Comune di Torrebruna

Al Consiglio Comunale di Torrebruna

Alla Giunta Comunale

Oggetto: richiesta di salvaguardia dell’attuale sede municipale e di destinazione delle risorse pubbliche al recupero, alla messa in sicurezza e all’adeguamento dell’edificio esistente

I sottoscritti cittadini, residenti e amici di Torrebruna,

CONSIDERATO CHE

l’attuale edificio sede del Municipio rappresenta una presenza significativa del patrimonio edilizio e storico di Torrebruna e si inserisce armoniosamente nel contesto architettonico e urbanistico del paese;

la sua architettura, i suoi caratteri costruttivi e il rapporto con il tessuto storico circostante costituiscono parte dell’identità e della memoria collettiva della comunità;

la demolizione dell’edificio esistente e la sua sostituzione con una nuova costruzione moderna comporterebbero la perdita irreversibile di una testimonianza architettonica appartenente alla storia del paese;

la riqualificazione dei piccoli centri storici passa anche attraverso la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente, evitando, quando tecnicamente possibile, la sostituzione di edifici che possono essere adeguati alle esigenze contemporanee;

RITENUTO CHE

sia interesse della comunità preservare l’identità architettonica di Torrebruna e valorizzare il patrimonio edilizio esistente;

le esigenze di sicurezza, funzionalità, accessibilità, efficienza energetica e adeguamento alle normative vigenti possano e debbano essere valutate attraverso uno studio tecnico approfondito sull’edificio attuale;

prima di procedere alla demolizione e alla nuova costruzione debba essere verificata concretamente la possibilità di un intervento di recupero, consolidamento, adeguamento e riqualificazione dell’immobile esistente;

le risorse pubbliche disponibili possano rappresentare un’importante opportunità per restituire piena funzionalità e sicurezza all’attuale sede municipale, conservandone al tempo stesso il valore storico e architettonico;

CHIEDONO

al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale di Torrebruna:

di sospendere ogni procedimento finalizzato alla demolizione dell’attuale sede municipale, nelle more di una completa valutazione tecnica e storico-architettonica dell’edificio;

di commissionare una verifica indipendente e approfondita dello stato strutturale dell’immobile, delle sue caratteristiche storico-architettoniche e della concreta possibilità di adeguarlo alle normative vigenti;

di valutare prioritariamente un progetto di recupero, consolidamento, messa in sicurezza e riqualificazione dell’edificio esistente, comprendendo, ove necessari, gli interventi per l’adeguamento sismico, energetico, impiantistico, antincendio e per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

di destinare, ove tecnicamente ed economicamente possibile, i finanziamenti già previsti per la nuova costruzione al recupero dell’edificio storico esistente, evitando la perdita definitiva di un elemento caratterizzante del patrimonio di Torrebruna;

di promuovere, prima di qualsiasi decisione irreversibile, un confronto pubblico con i cittadini, con la presentazione delle alternative progettuali, dei relativi costi e delle conseguenze sul patrimonio architettonico del paese;

di valutare anche il possibile riconoscimento e la valorizzazione dell’immobile quale bene rappresentativo della storia e dell’identità della comunità di Torrebruna, nel rispetto delle eventuali procedure di tutela previste dalla normativa.

UN APPELLO ALLA CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA DEL PAESE

Torrebruna è un paese la cui identità è strettamente legata al suo patrimonio storico, al tessuto urbano e all’armonia delle sue architetture.

Modernizzare e mettere in sicurezza un edificio pubblico non significa necessariamente demolirlo.

La sicurezza e l’adeguamento alle esigenze contemporanee possono diventare un’occasione per recuperare e valorizzare ciò che già esiste, mantenendo viva la memoria architettonica del paese.

Per questo chiediamo che, prima di compiere una scelta irreversibile come la demolizione dell’attuale Municipio, vengano esaminate con serietà e trasparenza tutte le possibilità di recupero dell’edificio esistente.

Salvare l’edificio del Municipio significa preservare una parte della storia di Torrebruna e consegnarla alle generazioni future.