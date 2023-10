Ai domiciliari, ma decide di fare una passeggiata: arrestato dai Carabinieri per evasione

I militari della Stazione Carabinieri di Montenero di Bisaccia (CB), a conclusione di immediati accertamenti svolti nell’ambito di un servizio preventivo e repressivo di controllo del territorio disposto in provincia di Campobasso dal Comando Compagnia dell’Arma di Termoli (CB), hanno tratto in arresto un 43enne di origini termolesi, già titolare di diversi precedenti penali e di polizia, resosi responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari che da alcuni mesi lo stesso stava scontando presso la sua abitazione per altra causa.

L’uomo infatti veniva fermato dagli operanti mentre passeggiava e, nel corso degli immediati accertamenti, emergeva che lo stesso si era arbitrariamente allontanato dalla propria residenza in provincia di Campobasso, dove avrebbe dovuto invece permanere poiché ivi sottoposto agli arresti domiciliari.

Nella circostanza, configurandosi la fattispecie di reato prevista e punita dall’articolo 385 del Codice Penale, lo stesso veniva pertanto tratto in arresto poiché colto nella flagranza del reato di evasione e, previ adempimenti del caso, tradotto presso la Casa Circondariale più vicina al luogo dell’accertata violazione per ivi permanere a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB).

Nel corso della successiva udienza dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria, l’arresto veniva opportunamente convalidato – poiché legittimamente effettuato dai militari – ed al 43enne veniva nuovamente applicata la misura cautelare a cui si trovava già sottoposto per fatti pregressi all’arresto in questione.

L’episodio in trattazione dimostra, ancora una volta, l’assoluta importanza del costante ed attento controllo del territorio svolto dall’Arma dei Carabinieri che – specie se supportato da un’attiva collaborazione da parte dei cittadini, recentemente sempre più propensi a segnalare persone, veicoli ed eventi sospetti – può consentire di assicurare in modo sempre più efficace, efficiente e capillare, la sicurezza e l’ordine pubblico nei ben 17 Comuni su cui ha competenza territoriale, anche con i suoi dipendenti Comandi Stazione, la Compagnia Carabinieri di Termoli (CB).