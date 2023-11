Aido Agnone, Sabelli: “Dopo otto anni di presidenza è arrivato il momento dei giovani”

“Dopo otto anni di presidenza sento il dovere nonché l’obbligo di farmi da parte ma al tempo stesso colgo l’occasione affinché voi giovani raccogliate il testimone. L’Aido Agnone è un patrimonio di tutti che va salvaguardato. Invito chiunque ad avvicinarsi alla causa e continuare l’intenso e proficuo lavoro svolto ad oggi”. E’ quanto dichiarato dalla presidente Riccarda Sabelli in occasione dell’incontro promosso con gli istituti superiori.

“Le nuove elezioni per il direttivo e la conseguente nomina del presidente si terranno a febbraio del prossimo anno – ha aggiunto – l’auspicio è quello di un avvicendamento generazionale che possa dare nuova linfa e stimoli all’associazione che vanta 500 iscritti ed è tra le più numerose su scala regionale. Al tempo stesso chiunque voglia farsi avanti sappia che potrà contare sempre sul mio aiuto come d’altronde quello dell’attuale dirigenza”. Sulla stessa lunghezza d’onda la vice presidente Giovanna Cerimele. “Non buttiamo la spugna, ma occorre un segnale, che sicuramente potrà arrivare da voi ragazzi che rappresentate il futuro della nostra amata comunità. Siamo pronti a seguirvi, supportarvi e darvi consigli perché l’Aido continui a vivere e mettere in campo azioni e progetti nel campo sociale”.