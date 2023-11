Ala guida sotto effetto di droga e alcol, ritirate quattro patenti sulla fondovalle Sangro

Il comando Compagnia carabinieri di Atessa, negli ultimi giorni, a seguito di un piano di rafforzamento dei servizi di prevenzione, ha predisposto una serie di controlli sulle principali arterie di comunicazione, in particolare lungo la S.p 119 e la S.S 652, durante i quali sono stati controllati oltre 266 veicoli e circa 280 persone. La fascia oraria più attenzionata è stata quella tra le ore 16 e le ore 20 poiché la più colpita dai furti in abitazione.

Diverse le sanzioni al Codice della Strada contestate, con cinque patenti ritirate, quattro veicoli sequestrati, di cui uno in quanto sprovvisto di assicurazione, mentre diversi utenti sono stati sanzionati per omessa revisione al veicolo e per aver fatto uso del telefono cellulare durante la guida. In totale 63 i punti della patente persi dai vari conducenti sanzionati.

Tre le perquisizioni personali e veicolari effettuate che hanno portato al sequestro di circa quattro grammi di sostanze stupefacenti, mentre a due conducenti è stata ritirata la patente di guida poiché sorpresi alla guida con tassi alcolemici ben oltre il limite consentito dalla legge, motivo per il quale sono stati segnalati all’A.G di Lanciano per violazione art. 186 del C.d.S.

Rintracciato nel comune di Atessa un veicolo segnalato quale mezzo utilizzato per effettuare furti, con alla guida una 54enne di Lanciano risultata positiva agli stupefacenti a cui è stata ritirata la patente di guida e posto sotto sequestro il veicolo.