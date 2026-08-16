Alla guida dopo aver bevuto, giro di vite dei Carabinieri di Agnone: due persone denunciate, un segnalato per marijuana e giovane deferito perché in possesso di un coltello a serramanico

I Carabinieri del comando provinciale di Isernia durante il ponte di ferragosto hanno ulteriormente intensificato i controlli in varie località della Provincia. L’attività ha consentito ai militari della compagnia Carabinieri di Agnone di denunciare alla locale autorità giudiziaria…

I Carabinieri del comando provinciale di Isernia durante il ponte di ferragosto hanno ulteriormente intensificato i controlli in varie località della Provincia. L’attività ha consentito ai militari della compagnia Carabinieri di Agnone di denunciare alla locale autorità giudiziaria due giovani che alla guida delle rispettive autovetture avevano un tasso alcolemico superiore al consentito.

Inoltre gli stessi militari nel corso di una perquisizione personale e veicolare ad un ragazzo, lo hanno trovato in possesso di gr. 1.10 di stupefacente tipo “marijuana”, il giovane è stato segnato alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti. Infine un altro giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria perché trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama superiore a 13 centimetri.