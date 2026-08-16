Incendio Valle Amara: il vento spinge le fiamme verso Monte Castelbarone e l’abetina di Rosello

AGGIORNAMENTO INCENDIO VALLE AMARA Purtroppo hanno ripreso forza due focolai importanti: uno proprio a Valle Amara, dove tutto ha avuto inizio, e l'altro nella zona di confine tra l'Abetina di Rosello e Monte Castelbarone. Le squadre di terra…

AGGIORNAMENTO INCENDIO VALLE AMARA

Purtroppo hanno ripreso forza due focolai importanti: uno proprio a Valle Amara, dove tutto ha avuto inizio, e l’altro nella zona di confine tra l’Abetina di Rosello e Monte Castelbarone.

Le squadre di terra dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile sono ancora sul posto e continuano a lavorare per contenere le fiamme.

RACCOMANDAZIONE: Si raccomanda a tutti la massima prudenza: non avvicinatevi assolutamente alle zone interessate ed evitate qualsiasi spostamento in quell’area per non ostacolare i soccorsi e garantire la sicurezza di tutti. Vi terremo aggiornati.

Ne dà notizia il sindaco di Rosello, Alessio Monaco.