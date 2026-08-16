Hashish e marijuana, segnalate sei persone quali assuntori di droghe. Ritirate due patenti per abuso di alcol

I militari della compagnia Carabinieri di Venafro hanno identificato 193 persone e fermato110 automezzi e controllato 15 esercizi pubblici. L’attività ha consentito di segnalare alla locale Prefettura sei persone quali assuntori di sostanze stupefacenti e di recuperare e…

I militari della compagnia Carabinieri di Venafro hanno identificato 193 persone e fermato110 automezzi e controllato 15 esercizi pubblici. L’attività ha consentito di segnalare alla locale Prefettura sei persone quali assuntori di sostanze stupefacenti e di recuperare e sequestrare complessivamente 30 grammi di stupefacenti tipo hashish e marijuana. Un’altra persona è stata segnalata all’A.G. per guida in stato di ebbrezza alcolica, due veicoli sono stati sequestrati e due patenti di guida ritirate;