«Progressiva abolizione della caccia» nel programma del Movimento 5 Stelle, i cacciatori ora sanno per chi non votare

Oggi pomeriggio, nella sede del MoVimento 5 Stelle, il Presidente Giuseppe Conte ha presentato alle associazioni animaliste il programma per la tutela e la salvaguardia degli animali.

Ecco le proposte:

PROGRESSIVA ABOLIZIONE DELLA CACCIA A PARTIRE DAL DIVIETO DI ACCESSO AI TERRENI PRIVATI, CONTRASTO AL BRACCONAGGIO

PENE SEVERE PER CHI COMMETTE VIOLENZE O MALTRATTAMENTI CONTRO GLI ANIMALI

Per tutelare i diritti degli animali è necessario mettere in atto diverse azioni tra cui il contrasto ai reati prevedendo l’inasprimento delle pene e migliorando le fattispecie penali e amministrative esistenti, nonché creando nuove fattispecie secondo il testo di legge del Movimento 5 stelle “Proteggi Animali”.

CASHBACK VETERINARIO per ottenere direttamente su conto corrente le detrazioni connesse alle spese veterinarie e per farmaci effettuate con strumenti di pagamento elettronici

CONTRASTO AL FENOMENO DEL RANDAGISMO Per restituire dignità ad ogni vita occorre superare il concetto di canili e gattili, che troppo spesso si trasformano in prigioni per innocenti, ad esempio ricorrendo all’obbligo di sterilizzazione e di promozione delle adozioni, di massima trasparenza sulla gestione degli animali e delle strutture, e di libero accesso per i volontari, secondo il testo di legge del Movimento 5 stelle “Esseri Viventi, Esseri Senzienti”.

ALLEVAMENTI Per contrastare la crisi climatica e ridurre la sofferenza degli animali negli allevamenti, è quanto mai urgente tutelarli lungo tutta la filiera, incentivando produzioni sostenibili e a basse emissioni, finanziando la ricerca per sostituti vegetali e recependo le richieste dell’iniziativa dei cittadini europei “End the Slaughter Age” e “End The Cage Age” anche in Italia.