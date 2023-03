Amarcord: tra lacrime, abbracci e ricordi, le 4C sbarcano in Canada. Quando Agnone rinsaldava il rapporto con gli emigranti (video)

Settembre 1986: la compagnia le 4C del Cenacolo Culturale Camillo Carlomagno sbarca in Canada per abbracciare la numerosissima comunità agnonese e molisana che nei primi anni del Dopoguerra diede inizio alla grande emigrazione dall’Italia. Nell’inedito filmato che l’Eco online propone, alcune immagini salienti dell’indimenticabile trasferta filmate da Nick Travaglini. A guidare il viaggio oltreoceano l’allora sindaco di Agnone, Remo Sammartino, il parroco di Sant’Antonio, don Remo Quaranta con gli instancabili Giuseppe De Martino, Nicola Carosella, Antonio Arduino, Domenico Meo, Saverio La Gamba, Giorgio Marcovecchio e tanti altri giovani che con le loro rappresentazioni teatrali entusiasmarono e al tempo stesso commossero quanti, per lavoro, hanno dovuto abbandonare la terra natia. Tra gli altri nel video si riconoscono due giovanissimi Pasqualino Marcovecchio, oggi vice questore aggiunto della Polizia di Stato alla questura di Isernia e Giuseppe Di Pietro, giornalista Agi e presidente dell’Assostampa Molise. Tra sketch esilaranti, ricordi, abbracci e lacrime un legame, quello tra Agnone e i suoi figli sparsi nel mondo, che andrebbe rinsaldato.

