‘Amici del teatro Italo Argentino’, Enzo Di Pasquo passa il testimone a Carmine Carosella

L’associazione ‘Amici del teatro Italo Argentino’ volta pagina. Dopo 19 anni di presidenza, Enzo Di Pasquo passa il testimone a Carmine Carosella, eletto all’unanimità dall’assemblea dei soci riunitasi nella serata di ieri. Carosella potrà contare su una squadra tutta nuova a partire dal vice presidente, ruolo che sarà ricoperto da Mattia Di Pasquo.

Il tesoriere individuato nella figura di Maurizio Chiarizio e la segretaria Mercede Carosella. Tra i nuovi consiglieri: Antonio Di Toro, Silvana Di Toro, Ilaria Di Somma, Francesco Di Nucci. Presidente dei revisori dei conti, Barbara de Paola, consiglieri: Simona Rosato e Pasquale di Giannantonio. A rivestire i panni di presidente del consiglio dei probiviri Giuseppe Marinelli che potrà contare sui consiglieri Rosita Levrieri ed Enrico D’Onofrio. A votare 70 soci.

“Dopo anni di lavoro il dott. Cristanziano Di Pasquo, che ringraziamo per la dedizione e la costanza, lascia il teatro nelle mani del giovane agnonese. Un ponte verso il futuro e verso le nuove generazioni. Fortemente legato ad Agnone e alle sue tradizioni, Carosella sarà certamente pronto a valorizzare un luogo di cultura di estrema importanza per il nostro centro. Una culla di arte e conoscenza altamente significativa per tutto l’Alto Molise. Insieme al neo-presidente, il nuovo consiglio direttivo, il consiglio dei revisori dei conti e il consiglio dei probiviri. Un gruppo dall’anima giovane e propositiva. A tutti l’augurio di buon lavoro, nel solco di quanto di bello fatto in passato e nella prospettiva di un’ulteriore crescita culturale” la dichiarazione del primo cittadino di Agnone, Daniele Saia.