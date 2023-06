Aree interne, politiche di sviluppo e attivismo: Bersani torna ad Agnone ospite del circolo Pd

Il circolo del Pd “Libero Serafini” di Agnone organizza, per questa sera, alle ore 21, in Piazza Unità d’Italia ad Agnone, un approfondimento elettorale e politico con Pierluigi Bersani.

«Con i suoi trecentomila abitanti, con un tasso di decrescita demografica fra i più alti d’Italia il Molise è a un bivio. Quali prospettive per questa Regione? – si legge nella nota stampa del circolo guidato da Michela Cerbaso – Mercoledì 21 giugno, alle ore 21, in Piazza Unità d’Italia ad Agnone, approfondiremo questo argomento con Pierluigi Bersani. Una serata intera per parlare delle aree interne, di politiche di sviluppo, del senso del Partito e dell’attivismo. Una serata di politica e condivisione».

Un evento in collaborazione con la candidata del Pd alle regionali, Enrica Sciullo.