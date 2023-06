Regionali, Pecoraro Scanio: “I molisani possono fare la storia della politica nazionale”. Cresce l’attesa per l’arrivo di Giuseppe Conte

L’ex ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura, Alfonso Pecoraro Scanio in provincia di Isernia per tirare la volata alla colazione progressista alle elezioni del 25 e 26 giugno. Ieri mattina, ad Agnone, al fianco del candidato consigliere del M5S, Andrea Greco, il presidente presidente della fondazione Univerde ha visitato alcuni storici caseifici del posto esaltandone le peculiarità di una produzione biologica che rappresenta l’oro bianco dell’intera area.

“Il Molise può diventare un distretto di qualità agricola e agrituristica perché è un posto meraviglioso ed ha delle dimensioni che possono consentire un rilancio fattibile. Per farlo bisogna investire, ad esempio, sui trasporti. Impensabile che da Napoli o Roma si debba raggiunge questa terra ancora su treni a gasolio. Al tempo stesso reputo necessario puntare su gente capace, competente e autorevole come ha dimostrato di essere Andrea Greco che in questi cinque anni di mandato ha messo cuore, passione e creduto fermamente nell’identità territoriale”, ha detto Pecoraro Scanio.

Insomma, il Molise laboratorio d’Italia per dimostrare che l’intesa Pd-M5S può funzionare in contrapposizione al centrodestra? “Questa volta i molisani hanno la grande opportunità di fare la storia della politica nazionale. Se la coalizione progressista, guidata da Roberto Gravina, vince le elezioni sarà un segnale forte al Paese nonché un modello innovativo per realizzare la grande alternativa e riportare la gente a votare” ha chiuso l’ex ministro.

Giuseppe Conte ad Agnone – E’ ufficiale: il presidente del M5S, Giuseppe Conte sarà domani, giovedì 22 giugno, in altomolise. Il programma prevede l’arrivo alle ore 11,30 ad Agnone, dove, presso il museo della Campana della fonderia Marinelli, Conte si intratterrà con i sindaci di zona e i titolari delle attività produttive e artigianali. Dopodiché, alle 12, in piazza Unità d’Italia, terrà un breve comizio prima della ripartenza per Roma.