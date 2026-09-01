Aree percorse dal fuoco, Federcaccia: «Non penalizzare le squadre che hanno territori interessati da incendi»

Una richiesta di valutazione impatto incendi sul territorio in vista della riunione della Commissione Ungulati del 3 settembre è stata formulata ed inoltrata ufficialmente alla presidenza dell’Ambito territoriale di caccia del Vastese dal presidente provinciale della Federcaccia, Bruno De Felice. Di seguito il testo della nota.

Il presidente provinciale della FIDC di Chieti, Bruno De Felice

Gentile Presidente Pessolano,

Ti scrivo nella mia qualità di Presidente Provinciale della FIDC di Chieti per portare alla Tua attenzione, e a quella dell’intero Comitato di Gestione, una situazione di grave criticità che sta interessando diverse parti del nostro territorio provinciale, colpite in questi giorni da gravi incendi boschivi e di vegetazione. Come ben noto, tali eventi alterano profondamente l‘habitat naturale della fauna selvatica, determinando lo spostamento repentino degli animali e modificando gli equilibri ecologici e le dinamiche di presenza sul territorio, in particolare per quanto riguarda la specie cinghiale.

Considerando la prossima riunione della Commissione Ungulati, convocata per il prossimo 3 settembre alla presenza dei Capisquadra di caccia al cinghiale, ritengo fondamentale che tale problematica venga inserita e discussa all’ordine del giorno.

È infatti necessario valutare con attenzione lo stato attuale delle aree colpite, anche e soprattutto alla luce del vigente Regolamento Ungulati della Regione Abruzzo. Il quadro normativo regionale impone una gestione tecnica rigorosa e una pianificazione del prelievo venatorio che non possono prescindere dalle reali condizioni ambientali e di sicurezza del territorio, nonché dal rispetto dei divieti di caccia previsti dalla legge sulle aree percorse dal fuoco.

In questo contesto di riorganizzazione forzata degli spazi, ci tengo a sottolineare un principio di equità per noi imprescindibile: il diritto di esercitare l’attività venatoria deve essere garantito in modo paritetico a tutti i cacciatori. Le decisioni che verranno prese non dovranno creare disparità di trattamento o penalizzare ingiustamente alcune squadre rispetto ad altre a causa della sfortuna di avere il proprio distretto colpito dagli incendi.

Ti chiedo pertanto di farti promotore, insieme a me, di questa istanza sia all’interno della Commissione e sia alla prossima seduta del Comitato di Gestione, affinché si possano concertare insieme ai Capisquadra le soluzioni gestionali e operative più idonee per l’imminente stagione venatoria, a tutela sia della corretta gestione faunistica sia degli sforzi profusi dalle squadre stesse.

Certo della sensibilità e attenzione che vorrai condividere verso le problematiche del mondo venatorio e del territorio, Ti porgo i miei più cordiali saluti.

Il Presidente

dott. Bruno De Felice