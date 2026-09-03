Prefettura Isernia: la dottoressa Ferri collocata in quiescenza, Montemarano nuovo viceprefetto vicario

Si è insediato questa mattina il nuovo Viceprefetto Vicario, dott. Francesco Montemarano, proveniente dalla Prefettura – U.t.G. di Caserta, che assume l’incarico finora ricoperto dalla dott.ssa Giuseppina Ferri, collocata in quiescenza.

La dottoressa Giuseppina Ferri che è stata anche commissaria del Comune di Agnone

Laureato con Lode in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, il dott. Montemarano è stato nominato Consigliere di Prefettura con D.M. 19 marzo 2010; ha poi frequentato il III Corso di formazione iniziale presso la Sede didattico – residenziale “Carlo Mosca” e, successivamente, ha svolto un tirocinio operativo sia presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento, sia presso la Prefettura – U.t.G. di Avellino – Ufficio di Gabinetto.

Nominato Viceprefetto Aggiunto con D.M. 4 maggio 2012, il dott. Montemarano ha prestato servizio presso la Prefettura di Vicenza, dal 30 luglio 2012 al 31 marzo 2015, ricoprendo l’incarico di Dirigente dell’Area III – “Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, ricorsi al Prefetto in materia di circolazione stradale, sequestri e confische, patenti e permessi di circolazione” e di Dirigente reggente dell’Area I bis – “Ordine e Sicurezza Pubblica”.

Trasferito presso la Prefettura di Massa Carrara il 1° aprile 2015, ha assunto le funzioni di Capo di Gabinetto e Dirigente reggente dell’Area IV – “Immigrazione” e dell’Area III “Applicazione del sistema sanzionatorio”.



Promosso alla qualifica di Viceprefetto il 1° gennaio 2021, il dott. Montemarano vanta una pregressa esperienza nella nostra provincia, ove – dal 15 giugno 2018 al 3 ottobre 2022 – ha svolto l’incarico di Capo di Gabinetto, di Dirigente dell’Area IV e Dirigente reggente dell’Area III.

Il Prefetto Giuseppe Montella ha formulato al dott. Montemarano i migliori auguri di buon lavoro, certo che il nuovo incarico potrà essere assolto con impegno e professionalità, anche grazie al valido supporto di tutto il personale della Prefettura.