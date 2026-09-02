Fibra ancora down in quasi tutti i centri dell’Alto Vastese: paralizzati uffici postali, banche, servizi sanitari e uffici

Dalla tarda serata di ieri, intorno alle ore 22,30, si è interrotto, per non meglio precisate motivazioni, il collegamento veloce della fibra in diversi centri dell’Alto Vastese. Si tratta di una delle tante interruzioni che nel corso delle ultime settimane si sono registrate. L’ultima volta il disservizio è durato quasi tre giorni di fila. Nella mattina di oggi disagi e vere e proprie interruzioni di pubblici servizi si sono avuti nei vari uffici, a cominciare da quelli postali, nelle filiali bancarie, e anche a danno dei servizi sanitari che necessitano di connettività.

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