Auguri per i tuoi 26 anni Annalisa Silvestri 

E’ un giorno speciale per te Annalisa e questa ricorrenza non poteva passare di certo inosservata. Ecco il motivo della nostra sorpresa. Sei la nostra vita e ogni giorno, da ventisei anni, ringraziamo Dio per il dono meraviglioso della tua nascita.

Sei il nostro orgoglio Annalisa, che ogni tuo sogno possa realizzarsi con la tua grinta, passione e caparbietà che è in te. Continua a dare vita alle nostre vite. Sei la luce dei nostri occhi… Buon compleanno da mamma Maria Carmela, papà Lindo, da tuo fratello Pierluigi e il piccolo adorato nipotino Alfonso.