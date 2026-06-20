 Loading…
domenica 21 Giugno 2026
Ultim'ora Auto distrutta dalle fiamme, conducente riesce a mettersi in salvo. Intervento dei Vigili del fuoco
News

Auto distrutta dalle fiamme, conducente riesce a mettersi in salvo. Intervento dei Vigili del fuoco

Intorno alle ore 20:40, una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, composta da 5 unità operative con APS e modulo antincendio, è intervenuta nel comune di Palata per l’incendio di un’autovettura. Il conducente del veicolo,…

Pubblicato il

Intorno alle ore 20:40, una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, composta da 5 unità operative con APS e modulo antincendio, è intervenuta nel comune di Palata per l’incendio di un’autovettura.


Il conducente del veicolo, mentre era in marcia, ha notato del fumo fuoriuscire dal vano motore e ha prontamente abbandonato il mezzo. Poco dopo, l’autovettura è stata completamente avvolta dalle fiamme.
I Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Durante le operazioni di spegnimento, si è resa necessaria la temporanea chiusura del tratto di strada interessato.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

Lascia un commento

Lascia un commento