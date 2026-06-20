Auto distrutta dalle fiamme, conducente riesce a mettersi in salvo. Intervento dei Vigili del fuoco

Intorno alle ore 20:40, una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, composta da 5 unità operative con APS e modulo antincendio, è intervenuta nel comune di Palata per l’incendio di un’autovettura.



Il conducente del veicolo, mentre era in marcia, ha notato del fumo fuoriuscire dal vano motore e ha prontamente abbandonato il mezzo. Poco dopo, l’autovettura è stata completamente avvolta dalle fiamme.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Durante le operazioni di spegnimento, si è resa necessaria la temporanea chiusura del tratto di strada interessato.