Fuori la chimica dalla tavola: l’associazione “Tartufo Abruzzo” contro gli additivi e gli aromi sintetici

Difendere l’autenticità della tavola e la dignità del lavoro nei boschi contro l’omologazione della chimica industriale. Con questo obiettivo "Tartufo Abruzzo" il movimento nato nel 2026 per la tutela del settore, lancia una dura denuncia contro l'uso sistematico…

Difendere l’autenticità della tavola e la dignità del lavoro nei boschi contro l’omologazione della chimica industriale. Con questo obiettivo “Tartufo Abruzzo” il movimento nato nel 2026 per la tutela del settore, lancia una dura denuncia contro l’uso sistematico dell’aroma di tartufo sintetico, una «pratica pervasiva nella grande distribuzione e in parte della ristorazione che standardizza il gusto e penalizza la filiera reale del pregiato fungo ipogeo».

L’ingrediente al centro della polemica è il 2,4-ditiapentano (o bismetiltiometano), un composto organosolforato derivato da sintesi chimica. Questa molecola, prodotta in laboratorio a costi infinitesimali (pochi centesimi al litro), possiede un’altissima resa olfattiva capace di simulare il profumo del tartufo. Il risultato è la proliferazione sul mercato di oli e condimenti venduti a prezzi d’alta gastronomia, ma privi di qualsiasi legame con la terra.

«L’Abruzzo è una terra straordinaria, custode di una biodiversità unica e di una tradizione di cavatura che si tramanda di generazione in generazione – dichiara Berardo Di Giandomenico, portavoce di tartufo Abruzzo, Tartufai Uniti dal 2026 –. Non possiamo accettare che questo immenso patrimonio culturale ed economico venga svilito da una molecola da laboratorio. Il consumatore ha il diritto di sapere che quel profumo pungente non viene dai nostri boschi, ma da una provetta industriale».

Le ripercussioni di questa deriva toccano tre aspetti fondamentali.

L’appiattimento del gusto: L’aroma chimico è monocorde e aggressivo. Abitua il consumatore a un sapore artificiale, coprendo le delicate sfumature (terra, miele, fieno) del vero tartufo d’Abruzzo e sovrastando le materie prime dei piatti.

Il danno economico alla filiera: Questa scorciatoia svaluta il lavoro faticoso e incerto dei veri tartufai, che legano la raccolta alla stagionalità e alla tutela ambientale del territorio.

La scarsa trasparenza: Le attuali normative consentono di mascherare l’origine sintetica nei prodotti commerciali dietro la generica dicitura “Aromi” nella lista degli ingredienti, inducendo il consumatore in errore.

Per contrastare questo fenomeno, l’appello di Abruzzo tartufo Tartufai Uniti , si rivolge direttamente ai cittadini affinché imparino a leggere con attenzione le etichette. La dicitura da cercare per una scelta autentica è esclusivamente “Aroma naturale di tartufo”, l’unica che per legge garantisce la provenienza della molecola dal vero prodotto agricolo.

Rifiutare il sintetico non è un vezzo ideologico, ma un atto di resistenza identitaria per la sopravvivenza della vera economia del territorio.