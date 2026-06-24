Galleria fondovalle Sangro, Monaco: «Risultato storico che nasce dalla stagione politica della Giunta D’Alfonso»

«Con l’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria San Sebastiano, sulla SS 652 “Fondovalle Sangro”, si compie un passo decisivo per il completamento dell’asse viario nel tratto Gamberale-Quadri. Questo storico traguardo unisce l’Abruzzo e il Molise, ridisegnando i confini geografici ed economici di quest’area per dare vita a una vera e propria città territorio del Sangro. L’evento assume una straordinaria valenza politica, economica e sociale, sancita dalla partecipazione congiunta dei Presidenti delle Regioni Abruzzo e Molise e dell’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. Accanto ai vertici istituzionali, si è registrata una massiccia presenza di sindaci, presidenti di provincia e amministratori del territorio, a testimonianza di un obiettivo storico fortemente condiviso».

Così in una nota il consigliere regionale e sindaco di Rosello, Alessio Monaco. «L’unione dei due fronti di scavo della galleria naturale supera il semplice dato ingegneristico e rappresenta la saldatura ideale di un comprensorio che scavalca i confini amministrativi. – continua l’esponente politico di Alleanza Verdi e Sinistra – Grazie al completamento di questa infrastruttura, attesa da mezzo secolo, si realizza concretamente la grande trasversale appenninica capace di mettere in comunicazione diretta il Tirreno e l’Adriatico. Un corridoio strategico che collegherà i flussi turistici, industriali e commerciali tra la costa occidentale e quella orientale del Paese, migliorando la mobilità per i cittadini e le imprese della macro-area centro-meridionale. Se i momenti celebrativi odierni rappresentano un fondamentale traguardo per le comunità, la giornata di oggi impone anche il dovere della memoria istituzionale. Il curriculum vitae di un’opera così complessa non nasce oggi, ma è il frutto dell’intuizione e del lavoro quotidiano di chi ne ha gettato le basi programmatiche e finanziarie».

«In questo contesto, – precisa Monaco – va ricordato il ruolo primario e la spinta propulsiva impressi dalla Giunta regionale guidata da Luciano D’Alfonso, che fin dal proprio insediamento individuò nel completamento della Fondovalle Sangro l’obiettivo infrastrutturale prioritario dell’Abruzzo. Fu proprio in quella straordinaria stagione politica, vissuta in prima persona tra i banchi della maggioranza in Consiglio Regionale, che l’opera assunse una corsia di accelerazione decisiva. Attraverso una serrata interlocuzione con il Governo nazionale e la successiva, storica sottoscrizione del Masterplan Abruzzo-Patto per il Sud, vennero stanziati ben 78 milioni di euro di fondi regionali, complementari alle risorse statali, completando definitivamente una copertura finanziaria da 190,4 milioni di euro che fino ad allora era rimasta solo sulla carta.

Il nuovo tracciato si estende per 5,3 km e comprende, oltre alla Galleria San Sebastiano lunga 2,5 km con cunicolo di sicurezza, ben 5 viadotti. L’abbattimento del diaframma odierno conclude le operazioni di scavo profondo. Da domani l’attenzione si sposterà sulle opere di finitura, – chiude Monaco – tra cui i rivestimenti definitivi del tunnel, l’installazione degli impianti tecnologici, la pavimentazione e i raccordi esterni. L’obiettivo condiviso dalle amministrazioni è procedere spediti verso l’apertura definitiva al traffico, prevista entro il prossimo anno».