Voci di Pace, padre Elia Bahjat ad Agnone: il parroco di Aleppo in Siria ospite della Caritas

Il popolo della Pace agnonese, mosso e coordinato dalla Caritas diocesana, incontra padre Elia Bahjat. Il religioso, francescano della custodia di Terra Santa, è il parroco di Aleppo, in Siria, e sarà ad Agnone, su invito di don Alberto Conti, presso la sala dell’oratorio “Giovanni Paolo II” adiacente la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. L’appuntamento culturale è previsto per il prossimo primo maggio, a partire dalle ore 18.

In occasione della Pasqua fu lo stesso Papa Francesco a lanciare all’umanità questo monito: «Fratelli e sorelle, non dimentichiamoci della Siria, che da tredici anni patisce le conseguenze di una guerra lunga e devastante. Tantissimi morti, persone scomparse, tanta povertà e distruzione aspettano risposte da parte di tutti, anche dalla comunità internazionale». E proprio in quest’ottica si inserisce l’iniziativa culturale della Caritas diocesana che ha così il privilegio di poter ospitare ad Agnone il parroco di Aleppo. La popolazione in Siria sta soffrendo le conseguenze della guerra ormai più che decennale, aggravate dalle sanzioni, dal terremoto dei mesi scorsi ed ora è coinvolta anche nella guerra fra Israele e Palestina. La testimonianza del religioso francescano saranno un utile spunto di riflessione per tutta la comunità agnonese.