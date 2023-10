Auto sbanda e si capovolge, cinque feriti trasportati in ospedale

Nel pomeriggio di ieri, nei pressi del bivio di Scapoli (IS), un’autovettura con cinque occupanti a bordo si è capovolta dopo aver sbandato. Sul posto i Vigili del Fuoco della sede centrale di Isernia, personale del 118 e Carabinieri. Tutti e cinque gli occupanti sono stati trasportati dal 118 all’ospedale per gli accertamenti del caso. Lievi ripercussioni sul traffico anche a causa dei tanti “curiosi” che credendosi cronisti si sono fermati per scattare foto e girare video.

