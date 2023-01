Auto sbanda e si ribalta, illesi i due occupanti: messa in sicurezza dei Vigili del fuoco

È di pochi minuti fa l’intervento dei vigili del fuoco di Campobasso, nella zona di periferia della città, sulla SS645 direzione Foggia, per un incidente stradale. Il personale intervenuto si è adoperato nel rendere sicura l’area interessata dall’evento. Un autovettura con a bordo due persone si è ribaltata su se stessa, per cause in corso di accertamento. Fortunatamente gli occupanti non hanno avuto bisogno dell’intervento Vigili del fuoco, riuscendo a uscire dall’abitacolo dell’auto incidentata.

