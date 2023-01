Serie D, nella calza della Befana cenere e carbone per Termoli e Vastogirardi

Una domenica, la prima del girone di ritorno, ancora in agrodolce per le formazioni molisane del campionato di serie D. Mentre il Termoli cade al ‘Cannarsa’ dopo aver fatto tremare la capolista Pineto in rete con Forgione (64’), il Vastogirardi non va oltre l’1-1 al ‘Di Tella’ contro il Chieti. Gli atomolisani evitano la figuraccia solo grazie all’ennesima prodezza su punizione di Ruggieri che risponde nella ripresa al rigore trasformato da Cesaro nei primi 45 minuti. Domenica prossima sia Termoli che Vastogirardi sono attesi da sfide importanti lontano dalle mura amiche. I giallorossi impegnati a Tolentino, l’undici guidato da Coletti a Notaresco.

La nuova classifica: Pineto 43, Senigallia 36, Trastevere, Porto d’Ascoli 31, Avezzano 28, Albalonga, Matese 27, Sambenedettese (-1) 24, Vastogirardi (-1), Team Florida, Fano 23, Chieti 22, Vastese 21, Montegiorgio 18, Notaresco 16, Termoli 15, Roma City 14, Tolentino 13