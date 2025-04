“Razzia” di Nabil Ayouch, un ritratto del Marocco dopo la Primavera araba

Sabato 5 aprile alle 19 ottavo appuntamento con Suggestioni, la rassegna cinematografica del MAXXI L’Aquila realizzatain collaborazione con L’Aquila Film Festival con il sostegno del Comune dell’Aquila, curata da Federico Vittorini che ha selezionato opere cinematografiche ispirate alle tematiche e ai contenuti della mostra TERRENO Tracce del disponibile quotidiano a cura di Lisa Andreani, ospitata nelle sale del museo.

Questa settimana verrà proiettata la pellicola Razzia del 2017 di Nabil Ayouch, un ritratto del Marocco dopo la Primavera araba, diviso fra tradizione e modernità, indebolito da corruzione, integralismo islamico e violenza ma, nonostante tutto, capace di sperare in un futuro libero e pacifico.

Presentato al Toronto International Film Festival e candidato dal Marocco agli Oscar, Razzia segue, tra le montagne dell’Atlante e le strade di Casablanca, le vite di cinque personaggi, legati da un desiderio comune di libertà: un maestro costretto a rinunciare alla sua lingua, una donna in lotta con le regole imposte dalla società, un ristoratore diviso tra amore e identità, un giovane musicista che sogna di esprimersi senza paura e una ragazza in cerca del suo posto nel mondo. Le loro storie si intrecciano in una notte di rivolta, rivelando le tensioni e le contraddizioni di un paese in viaggio alla ricerca di una nuova identità.

La pellicola propone ambientazioni comuni ad alcune opere incluse nella mostra TERRENO Tracce del disponibile quotidiano, visitabile (gratuitamente per i cittadini aquilani) ancora fino al 4 maggio. Piuttosto chiaro il dialogo con il corto Faux départ (False Start) dell’artista franco-marocchina Yto Barrada che racconta l’elaborata industria dei fossili falsi nell’arida regione marocchina tra le montagne dell’Atlante e il deserto del Sahara.

Per partecipare alla proiezione gratuita è necessario prenotarsi sul sito maxxilaquila.art.

ACCENDI LA TUA LUCE A sedici anni dal sisma che ha colpito il capoluogo abruzzese, la Fondazione MAXXI aderisce anche quest’anno all’iniziativa lanciata dal Comune dell’Aquila “Accendi la tua luce”, lasciando accese le luci del piano nobile del Museo nella notte fra il 5 e il 6 aprile. Un gesto di vicinanza alla comunità nella notte del ricordo e un omaggio alle 309 vittime del sisma.