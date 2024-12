Cane infreddolito si rifugia in caserma, i Carabinieri di Agnone adottano “Remo”

In questa lunga fase di maltempo i Carabinieri della Compagnia di Agnone hanno operato incessantemente anche durante le festività natalizie per alleviare i disagi della popolazione, oltre a garantire una funzionale e capillare presenza sul territorio. Il personale in uniforme si è prodigando tra l’altro, nel soccorrere automobilisti rimasti bloccati a causa delle abbondanti nevicate e a prestare assistenza alle persone anziane che non riuscivano ad uscire dalle proprie abitazioni.

Già in passato, nel corso della nevicata del 2017, il Comando di Agnone è stato destinatario di un “Encomio Solenne” del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, proprio a causa dell’ultima grave emergenza neve che ha interessato i territori altomolisani, a ulteriore riprova, di quanto l’Arma sia presente e posta come imprescindibile baluardo delle zone più isolate.

Ad impreziosire l’opera dei militari, è stata la sorpresa di aver trovato nell’autorimessa riservata ai mezzi di emergenza del 112, proprio a fianco al gatto delle nevi, Remo, un cane da pastore di piccola taglia, di fatto adottato dai carabinieri e considerato a tutti gli effetti una vera e propria mascotte. L’animale, rifugiatosi all’interno della caserma in cerca di riparo, è stato trovato completamente infreddolito e spaventato dai militari che, senza pensarci due volte, dopo averlo adagiato al caldo all’interno della caserma e asciugato poiché completamente bagnato, gli hanno dato da mangiare e confortato.

Nell’iconografia classica il Carabiniere è sempre stato ritratto insieme al cavallo, compagno di vita e di gloriose battaglie, da oggi, ad Agnone, anche Remo farà parte di questa grande e storica famiglia che è l’Arma.