Buste per la spesa irregolari, cinquemila euro di sanzione ad un ambulante a Capracotta

I Carabinieri Forestali di Capracotta, al comando del maresciallo Giovanni Mastrostefano, hanno effettuato, negli ultimi giorni, una campagna di controlli presso esercizi commerciali e ambulanti nell’Altissimo Molise al fine di verificare il corretto impiego delle buste per la spesa che, in base alle normative introdotte, devono essere obbligatoriamente di materiale plastico biodegradabile e compostabile.

I controlli dei Carabinieri Forestali sono stati svolti proprio per contrastare l’utilizzo di borse realizzate con polimeri non conformi agli standard comunitari e verificare il rispetto della normativa relativa al divieto di commercializzazione delle borse di plastica, secondo le disposizioni contenute nel Testo Unico Ambientale.

In particolare, durante uno dei controlli eseguiti, è stato accertato nel Comune di Capracotta che un fruttivendolo ambulante proveniente fuori regione utilizzava sacchetti di plastica per asporto merci non conformi ai requisiti. Pertanto i Forestali hanno proceduto al sequestro amministrativo degli shopper irregolari ed elevato nei confronti dell’ambulante una sanzione amministrativa di cinquemila euro.