L’amore al tempo delle app, Federico Moccia a Fraine per ritirare il premio letterario

«Per questa estate la Pro Loco ha organizzato un programma denso di appuntamenti conviviali e di spessore culturale. – dichiara Giacomo Di Pasquale, Presidente della Pro Loco Fraine – A dire il vero le nostre attività sono già iniziate il 10 e 11 agosto, con la proiezione in piazza di due recenti film “Astolfo” con la Sandrelli e Di Gregorio e l’ultimo “Avatar, la via dell’acqua” di James Cameron. Il 12 agosto con la nostra tradizionale passeggiata ecologica, che ha registrato oltre 60 partecipanti ad un trakking tra sentieri, boschi e vallate del nostro territorio frainese. Il 13 agosto è stata la volta della “IV edizione del Festival della fisarmonica e lu Du Botte”. Mentre il giorno 14 si è svolto il consueto pranzo dei soci e dei simpatizzati dell’associazione».

«Nonostante il paese di Fraine sia vittima di un isolamento forzato come altri piccoli centri dell’Alto Vastese, non ultima la chiusura al transito del Ponte Rio Torto a causa delle condizioni precarie dell’infrastruttura e la conseguente impossibilità del collegamento con il territorio del vastese – denuncia con forza Giacomo Di Pasquale – il nostro viscerale e immenso amore per il nostro paese, che trasuda sempre in ogni nostra manifestazione, ha preso il sopravvento sul non rinunciare ad una parte consistente della nostra attività di questo 2023».

Ma ora vediamo nel merito questo programma così corposo di eventi interessanti:

18 agosto: Ore 18.00 Largo Santa Maria. Premio arte&cultura “Ruggero da Fraine”. La Prof.ssa ELSA FLACCO presenterà il suo ultimo libro “Augustea”.

19 agosto: Ore 18.00 Largo Piano della Torre (Chiesa San Silvestro) Premio arte&cultura “Ruggero da Fraine”. Ospite il famoso scrittore e regista FEDERICO MOCCIA che interverrà su “L’amore al tempo delle app”. Lo scrittore dialogherà con il giornalista e Presidente della Pro Loco Dott. Giacomo Di Pasquale. Al termine MOCCIA autograferà i suoi libri ai partecipanti al dibattito e sarà premiato quale vincitore della IV edizione del Premio “Ruggero da Fraine”. A conclusione rinfresco con aperitivo, cibi e dolci locali.

21 agosto: Ore 20.30 Piano della Torre serata musicale conclusiva con il nostro grande EMILIO STAMPONE “The voice” con cena e bevande.





L’evento clou del programma della Pro Loco Fraine sarà rappresentato dalla presenza del noto scrittore, regista, autore televisivo e teatrale FEDERICO MOCCIA. «Il Premio arte e cultura Ruggero da Fraine è giunto alla sua IV^ edizione. In passato abbiamo premiato e ospitato personalità di spicco come il poeta Franco Arminio, il giornalista RAI Nicola Mastronardi, la scrittrice Elsa Flacco, l’artista contemporaneo Giuseppe Stampone – fa presente Giacomo Di Pasquale, Presidente della Pro Loco Fraine – Ma quest’anno ci siamo superati invitando Federico Moccia, uno scrittore che ha venduto oltre 15 milioni di copie di libri, regista di film da grandi incassi ai botteghini, autore televisivo di Fantastico, i ragazzi della 3^ C, Scommettiamo che?, Ciao Darwin, Domenica In. Una grandissima presenza che darà ancora più prestigio al nostro Premio “Ruggero da Fraine” e che consegneremo con grande soddisfazione a Federico Moccia. Al termine autograferà i suoi libri»

«Siamo certi che le iniziative organizzate per questa estate rappresentino un volano per la valorizzazione del nostro borgo di FRAINE, troppo spesso dimenticato dalla politica e dalle istituzioni – afferma Giacomo Di Pasquale – C’è tanta voglia di tornare nelle piazze, voglia di relazioni e di cultura da condividere con serenità e spensieratezza. Un grazie immenso agli splendidi volontari della Pro Loco FRAINE che, gratuitamente, permettono la riuscita di tutte le manifestazioni” – conclude Di Pasquale – Vi aspettiamo nelle piazze di Fraine e faremo del nostro meglio come Pro Loco per accogliervi con arte, cultura, musica, tradizioni e svago in questa estate 2023».