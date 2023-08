Furto di profumi ed evasione, ladra seriale finisce in manette

A conclusione di un tempestivo intervento e dei relativi immediati accertamenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli (CB) hanno tratto in arresto una 39enne originaria di San Severo (FG), già nota alle Forze dell’Ordine poiché titolare di numerosi precedenti penali e di polizia, resasi responsabile dei reati di evasione dagli arresti domiciliari e furto aggravato.

I militari infatti, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio e previa segnalazione telefonica pervenuta alla locale Centrale Operativa dell’Arma, fermavano la donna in prossimità della locale stazione ferroviaria in attesa di tornare nel proprio paese, poco dopo avere consumato un furto in un esercizio commerciale del posto. Nella circostanza veniva appurato che poco prima la stessa, introdottasi all’interno di una nota profumeria del centro termolese in orario di apertura, si era appropriata di tre profumi da donna di varie tipologie, fuggendo poi a piedi prima di essere individuata

e fermata dagli operanti.



Nel corso degli accertamenti era anche emerso che la stessa si era arbitrariamente allontanata dalla propria abitazione sita in San Severo (FG), in palese violazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a cui era sottoposta per reati precedentemente commessi, tra cui anche una rapina impropria consumata sempre in Termoli (CB). La refurtiva, del valore di euro 356 e non assicurata, veniva quindi tempestivamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria.



Per la 39enne invece, appurate le chiare responsabilità in merito alla commissione dei reati per cui si procede, scattavano le manette; infatti veniva arrestata e tradotta presso la sua abitazione di residenza per ivi permanere in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB). Nel corso della successiva udienza dinanzi al competente Giudice per le Indagini

Preliminari, come richiesto dal Pubblico Ministero, l’arresto veniva opportunamente convalidato poiché legittimamente effettuato. Quanto fatto nella circostanza dai Carabinieri della Compagnia di Termoli (CB)

conferma l’importanza rivestita non solo dall’attività di controllo del territorio posta in essere dai militari dell’Arma, ma anche della sinergia tra questi ed i cittadini che, nell’occasione, hanno pienamente collaborato fornendo un fondamentale apporto che ha permesso di assicurare la malfattrice alla giustizia e recuperare l’intero maltolto.