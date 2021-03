Se le esportazioni sul territorio nazionale hanno subito una forte contrazione nell’ultimo anno, non tutti i territori sono stati coinvolti allo stesso modo dal trend: uno di questi è il Molise, che, al contrario, ha conosciuto un vero e proprio boom dell’export. Tra i settori chiave che hanno spinto il commercio molisano i dati Istat evidenziano in particolare quello dell’estrazione dei minerali da cave e miniere (+349,6%) e, ancora una volta, quello alimentare, che da tempo mostra un’impennata delle vendite all’estero, incentivato da eccellenze del territorio e spinta soprattutto dai pastifici. Anche il settore automotive si rivela determinante per l’incremento delle esportazioni, che soltanto nell’ultimo anno hanno fatto registrare un’impennata del +26%, soprattutto grazie all’insediamento storico del gruppo Fca a Termoli, che produce motori diesel e ibridi.

Il dato più significativo è quello che mostra come a risollevarsi dalla crisi siano state le aziende che hanno puntato sull’internazionalizzazione, un’opinione condivisa da importanti compagnie del settore.

Lo evidenzia, ad esempio, EGOInternational, che all’interno dei suoi canali ufficiali ha più volte espresso recensioni positive sull’apertura ai mercati esteri, come importante elemento di innovazione per le piccole e medie imprese. Secondo le opinioni del team di EGO International le eccellenze Made in Italy, rappresentano una carta vincente ed una valida opportunità di business. Dalle recensioni dell’azienda emerge la necessità di analizzare i mercati adeguati e strutturati a ricevere la merce e la capacità di cogliere le occasioni offerte dall’estero per risollevarsi dalle difficoltà economica attraverso politiche innovative. Gli Export Manager di EGO International convalidano le loro recensioni e opinioni con dati significativi, ottenuti sia dalle analisi di mercato che dalle fonti ufficiali: il Molise, secondo la compagnia, mostra già da qualche anno una crescita decisamente superiore alla media del Sud Italia, pari al +92% già dal 2016.

Le eccellenze Made in Italy trainano l’export del Molise

Se è vero che il settore metallurgico ha contribuito in modo significativo alla crescita dell’export, innescando un trend positivo delle vendite molisane all’estero fin dal 2008, tuttavia le performance migliori della regione giungono ancora una volta dal comparto Food e Beverage, grazie al forte apprezzamento delle eccellenze Made in Italy nei mercati stranieri. Le opinioni positive espresse sul blog di EGO International trovano dunque riscontro nei dati ufficiali, che, insieme alle recensioni dell’azienda, confermano quanto l’export e la valorizzazione dei prodotti locali siano fondamentali per rendere competitive le imprese di piccole e medie dimensioni. Le analisi Coldiretti, sulla base dei dati Istat, hanno infatti evidenziato di recente il primato del Molise per Export agroalimentare Made In Italy, con esportazioni dirette soprattutto verso la Germania, seguita dalla Francia e dalla Gran Bretagna. Le mete più importanti restano dunque quelle dei più tradizionali partner commerciali europei, da sempre positivamente ricettivi nei confronti del Made in Italy e delle esportazioni dalla Penisola. Non sbagliavano dunque le recensioni di EGO International sull’export molisano, che, secondo le opinioni della compagnia, si conferma oggi più che mai la giusta strategia per il successo del comparto imprenditoriale regionale.