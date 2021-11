Calcio, l’Agnonese naufraga a Termoli. Il Vastogirardi torna a sorridere

Il Termoli impartisce una severa lezione all’Olympia Agnonese che esce con le ossa rotte dal ‘Cannarsa’ (4-0) e scivola al terzo posto in classifica a -7 dalla vetta. I granata sbagliano approccio alla gara e già nel primo tempo lasciano campo libero agli avversari che passano con un colpo di testa del solito De Filippo (29’). Sul finale di tempo è lo stesso bomber a fallire un calcio di rigore, spedendo alto sulla traversa, un rigore procurato da Maggi.

L’occasionissima sciupata dai giallorossi non scuote gli altomolisani che nella ripresa naufragano sotto i colpi inferti dalla capolista. Ancora un calcio di rigore, provocato da Gentile, concede il bis a Lorusso (50’) che dagli undici metri, questa volta, trasforma nonostante Maggi intercetti la sfera. Poi è la volta di Di Lascio che con un colpo di testa ravvicinato virtualmente la gara (56’). Nel finale c’è gloria anche per Conte (87’) che cala il poker definitivo. E’ questa la prima sconfitta in campionato per i ragazzi di D’Ambrosio che domenica ospitano nel derby l’Isernia al ‘Civitelle’. Un’opportunità per rifarsi a patto di andare in campo con la giusta determinazione, quella mancata in riva all’Adriatico.

In serie D il Vastogirardi torna al successo contro il fanalino di coda Alto Casertano. Il risultato vede l’undici di Prosperi chiudere il match sul 3-0 con reti di Guida (doppietta) e Alagia.

Ultras granata in riva all’Adriatiatico

I risultati della 12^ giornata dell’Eccellenza molisana: Campodipietra – Cliternina 4-0; Venafro – Campobasso 1919 4-0; Termoli – Agnonese 4-0; Ururi-Pietramontecorvino 2-0; Isernia – Bojano rinviata; Gambatesa – Castel di Sangro 2-0; Guglionesi – Altilia 7-0; Volturnia- Sesto Campano 0-2.

La nuova classifica: Termoli 34, Campodipietra 28, Agnonese 27, Venafro 25, Ururi 24, Isernia* 23, Guglionesi, Sesto Campano 18, Bojano * 13, Pietramontecorvino * Campobasso 1919 12, Gambatesa 10, Castel di Sangro 9, Cliternina 8, Volturnia 7, Altilia* 3. * una gara in meno

Serie D, i risultati dell’11^ giornata

Fano-Pineto 0-0

Castelfidardo-Tolentino 1-1

Castelnuovo V.-Fiuggi rinviata per casi covid

Chieti-Notaresco 0-2

Matese-Sambenedettese 3-1

Nereto-Trastevere 0-4

Vastese-Montegiorgio rinviata per casi covid

Vastogirardi-Alto Casertano 3-0

La nuova classifica del girone F: Trastevere 27; Recanatese 24; Fiuggi 22; Porto d’Ascoli e Pineto 18; Notaresco e Castelfidardo 17; Tolentino e Matese 16; Vastogirardi 15; Castelnuovo V. 14; Fano 12; Vastese e Chieti 11; Montegiorgio 10; Sambenedettese 8; Nereto 5; Alto Casertano 2. Notaresco 2 gare in meno; Castelnuovo V., Castelfidardo, Matese, Fiuggi, Montegiorgio e Vastese una gara in meno

Prossimo turno: Recanatese-Vastese; Fiuggi-Vastogirardi; Alto Casertano-Castelfidrado; Montegiorgio-Chieti; Nereto-Porto d’Ascoli; Pineto-Matese; Tolentino-Notaresco; Trastevere-Fano; Sambenedettese-Castelnuovo Vomano