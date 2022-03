Calcio, Maggi carica l’Olympia: “Contro il Pietramontecorvino serve la gara perfetta”

La video intervista a Francesco Maggi

Otto partite alla fine con 24 punti a disposizione, chi sbaglierà meno tra Termoli ed Agnonese salirà in serie D. Adriatici che nell’anticipo della 23^ giornata in extra-time (93’) superano il Campobasso 1919 (0-1). Nell’altro anticipo di giornata pari e patta (0-0) tra Sesto Campano e Campodipietra.

Ora toccherà ai granata che domani al ‘Civitelle’ ospitano i pugliesi del Pietramontecorvino. Undici di Michele D’Ambrosio che dovrà rinunciare al capitano e perno difensivo, Stefano Mancino, appiedato dal giudice sportivo per una giornata. In compenso i granata avranno tutti gli uomini della rosa a disposizione compreso il centrocampista Angelo Brunetti che rientra dalla squalifica.

Sulla sponda opposta il tecnico Giuseppe D’Angelo non potrà fare affidamento sullo squalificato capocannoniere della squadra, Vincenzo Rizzelli (11 reti). Nella gara d’andata, la formazione foggiana impose lo 0-0 agli altomolisani che dovranno far valere tutto il loro tasso tecnico per ottenere i tre punti. Alla vigilia del match, a caricare il gruppo il portiere Francesco Maggi che nell’intervista rilasciata a l’Eco online ritiene fondamentali i novanta minuti di domani.

Agnonese – Pietramontecorvino sarà diretta da Fabrizio Simonelli della sezione di Isernia già di scena al ‘Civitelle’ mercoledì scorso nel recupero tra Donkeys – Campomarino, valevole per il torneo di Promozione. Il fischio d’inizio alle ore 15.

Tutte le gare della 23^ giornata: Bojano – Ururi; Castel di Sangro – Guglionesi; Cliternina – Altilia; Gambatesa – Venafro; Volturnia – Isernia. Giocate oggi: Campobasso – Termoli 0-1; Sesto Campano – Campodipietra 0-0.