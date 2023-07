Calcio serie D: il nuovo tecnico del Vastogirardi è Alessio Bifini, ex Sanremese e Civitavecchia

Ufficiale: il nuovo allenatore del Vastogirardi è Alessio Bifini. Nato a Grosseto 48 anni, in passato ha allenato Sanremese, Civitavecchia, Ghiviborgo e la giovanile del Grosseto.

Il nuovo mister gialloblù ha sposato il progetto del presidente Andrea Di Lucente e del suo staff.

Con Bifini in alto Molise arrivano i collaboratori Vincenzo Santoruvo, ex calciatore professionista con esperienza nel settore giovanile di Frosinone e Viterbese, e Saverio Croci, ex preparatore dei portieri di Notaresco e Giulianova.