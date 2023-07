Rotary club Agnone, il nuovo presidente è Armando Sammartino

Armando Sammartino, professione commercialista, è il nuovo presidente del Rotary Club Agnone. Subentra a Barbara De Paola che ha ricoperto l’incarico fino a qualche giorno fa. Con Sammartino, il vice presidente sarà Daniele Cerimele, mentre Piero Pescetelli ricoprirà l’incarico di segretario e Armando Marinelli quello di tesoriere. Nei quadri del sodalizio spicca anche Manuela Di Lullo quale prefetto. Intanto per l’anno rotariano 2023-2024, il presidente internazionale Gordon McInally ha richiamato all’attenzione il tema della speranza intesa come precondizione di qualsiasi azione rotariana. Ed ancora, il desiderio è che il Rotary crei speranza nel mondo adoperandosi per la pace e il benessere mentale. A tal proposito esortati i soci ad impegnarsi in conversazioni difficili e a guadagnarsi la fiducia necessaria per realizzare questi valori.

Correlati