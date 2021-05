Cane cade in una voragine, recuperato a sette metri di profondità dai Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia si sono resi protagonisti, nella giornata di oggi, del salvataggio di un cane caduto in una voragine nel terreno, a sette metri di profondità, in agro di Montenero Val Cocchiara. I Vigili del Fuoco, con tecniche di derivazione speleo-alpina, si sono calati nella piccola forra recuperando l’animale. Sul posto, per quanto di competenza, anche i Carabinieri Forestali.

