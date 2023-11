Carabinieri: Diana Theodora, Giovanni e Mattia giurano fedeltà alla Patria e alla bandiera tricolore

Diana Theodora Craciun, Giovanni Lagravinese, entrambi di 23 anni, e Mattia Marrone di 21, tutti di Fossacesia, entrano a far parte dell’Arma dei Carabinieri. I tre giovani, infatti a conclusione del 141° e 142° corso formativo, hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana rispettivamente l’8, il 9 e il l’11 novembre scorsi.

La prima, Diana Theodora, ha ricevuto gli “Alamari” degli Allievi Carabinieri a conclusione del 141° Corso presso le Caserme, V. Brig. M.O.V.M. “Salvo d’Acquisto”, a Velletri; a seguire Giovanni, che dopo aver frequentato il 142° Corso, al M.O.V.M. “Orlando De Tommaso”, ha giurato a Roma. Infine Mattia, che ha giurato nella caserma E. Frate, a Campobasso, intitolato alla memoria di Andrea Marchini.

Le cerimonie si sono tenute alla presenza delle più alte autorità civili e militari, tra cui il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi.

Per Diana Theodora Craciun è stata una giornata speciale. Nata in Romania e residente con la sua famiglia da qualche anno a Fossacesia, diventare carabiniere è stata una grandissima soddisfazione e un esempio di integrazione. In un post scritto sul suo profilo Facebook ha voluto raccogliere quanto provato nei mesi di preparazione e l’impegno messo per coronare il suo sogno. “Oggi, 8 novembre, ho giurato fedeltà alla Repubblica Italiana. Un’emozione unica. Da oggi sono un carabiniere – scrive Diana Theodora -. Spero di non deludere mai nessuno e di essere un esempio anche per quelli che provengono dalla mia stessa Nazione. Voglio aiutare, anzi voglio essere “un aiuto” perché secondo me è bello aiutare chi è in difficoltà. Voglio essere un punto di riferimento per il cittadino. Ringrazio di cuore i miei genitori per avermi sostenuta sempre, per non avermi fatto perdere la speranza mai, soprattutto per aver cresciuta la persona che sono oggi. A loro dedico tutti i miei successi perché per me hanno fatto mille sacrifici. A loro devo tutto. Vederli emozionati insieme a me, oggi, è stata veramente una grande soddisfazione”.

“Un in bocca al lupo per il futuro ai nostri giovani concittadini. La comunità – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio nel congratularsi con Diana Theodora, Giovanni e Mattia – è orgogliosa del loro successo. Tre giovani che hanno dimostrato idee chiare e che con ferma determinazione, si sono impegnati per diventare Carabinieri. Sono orgoglioso di essere il loro sindaco”.

Agli auguri del Sindaco e della comunità si uniscono quelli del Comandante della locale Stazione Carabinieri, Luogotenente c.s. Michele Cefaratti e di tutti i carabinieri di Fossacesia.