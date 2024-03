Carambola di auto, un ferito: chiusa al traffico la strada statale 87 Sannitica, deviazioni sulle provinciali

A causa di un incidente stradale è momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 87 “Sannitica” al km 130 all’altezza di Campobasso. A causa del sinistro, che ha coinvolto tre vetture, si registra un ferito. Uscite obbligatorie al km 128,400 e al km 132, 200 con deviazione su viabilità provinciale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.