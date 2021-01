Carcassa di lupo a ridosso dell’abitato, indagano i Carabinieri forestali

Militari della stazione Carabinieri Forestale di Chieti, a seguito di segnalazione di un residente, hanno rinvenuto una carcassa di lupo in un’area a ridosso dell’abitato chietino, nei pressi di via Generale Carlo Spatocco.

Si tratta del secondo esemplare rinvenuto nel mese di gennaio dai Carabinieri Forestali, in un’area non distante da quella in cui era stato constatato il decesso di una lupa lo scorso 2 gennaio.

Le cause della morte rimangono incerte a causa dell’avanzato stato di composizione dell’animale, una giovane femmina di circa 4 anni.

Intervenuto sul posto anche il servizio veterinario della Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti per gli esami di rito.

«Il lupo è un animale schivo di natura e tende ad allontanarsi dalle persone. – spiega il tenente colonnello Marco Santilli dal comando provinciale di Chieti – Non ci sono dati storici da cui si possa desumere qualsivoglia pericolo per i cittadini. La presenza del lupo in aree periurbane, pertanto, non deve allarmare».