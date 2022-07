Card turistica dell’Alto Medio Sannio: carta sconti e guida in doppia lingua

Presentazione in anteprima della card turistica dell’Alto Medio Sannio, una carta sconti e una guida in doppia lingua che uniscono in un progetto di turismo integrato i 33 comuni dell’area SNAI Alto Medio Sannio. L’appuntamento è per Giovedì 21 luglio 2022, ore 10.30 presso l’Ex Gil, a Campobasso

Intervengono:

DANIELE SAIA Sindaco di Agnone

Comune capofila della SNAI Strategia Nazionale Aree Interne Alto Medio Sannio

MARIO DI LORENZO, coordinatore SNAI Alto Medio Sannio

GIANLORENZO MOLINO, coordinatore progetto “Organizzazione turistica integrata nell’Alto Medio Sannio”

VINCENZO COTUGNO, Assessore della Regione Molise al Turismo e Marketing Territoriale