Casearia, Saia lancia la sfida: ad Agnone un quartiere fieristico di riferimento per l’intera regione Molise

«Il settore lattiero-caseario ha un fatturato di 22 miliardi di euro, con export in crescita, e 57 certificazioni di prodotti, di cui 53 Dop e 3 Igp. L'Italia detiene il 10% del fatturato del settore a livello europeo…

«Il settore lattiero-caseario ha un fatturato di 22 miliardi di euro, con export in crescita, e 57 certificazioni di prodotti, di cui 53 Dop e 3 Igp. L’Italia detiene il 10% del fatturato del settore a livello europeo e ha una bilancia commerciale positiva: è un comparto su cui investire, ancora trainante. Dobbiamo essere capaci di creare una filiera che funzioni nelle aree interne molisane, da chi produce fino a chi vende. Come Alto Molise dovremmo trovare un modo per certificare le nostre produzioni, soprattutto quelle a pasta filata come la Stracciata, che è un’unicità», ha evidenziato il sindaco di Agnone Daniele Saia, questa mattina, in occasione del taglio del nastro della quarta edizione di Caseria, la fiera nazionale dei formaggi italiani.

Il primo cittadino ha anche lanciato la sfida di creare nella cittadina altomolisana un quartiere fieristico di riferimento per l’intera regione: un’occasione per vivere il territorio, mentre si continua a lottare per sostenerne i servizi.